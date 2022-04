Festival Sónar Lisboa regressa em 31 de Março, 1 e 2 de Abril de 2023

O festival Sónar Lisboa, cuja primeira edição decorreu entre sexta-feira e domingo em vários locais da cidade, tem regresso garantido no próximo ano, nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril, anunciou esta segunda-feira a organização.

A edição de estreia do festival em Portugal, que junta música, criatividade e tecnologia e se realiza desde 1994, em Barcelona, “acolheu cerca de 27 mil pessoas, oriundas de 60 países, com destaque para Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Irlanda, Bélgica, EUA e Países Baixos, que revelaram uma clara ânsia de descoberta e comunhão”, lê-se no comunicado.

Os primeiros bilhetes para a segunda edição do Sónar Lisboa “estarão disponíveis em breve, no site oficial”.

A programação musical da primeira edição do festival, dividida entre Sónar by Day e Sónar by Night, incluiu mais de 70 concertos e actuações de artistas e DJ, entre os quais Arca, Bicep, The Blaze DJ, Charlotte de Witte, Dixon, Pongo, Eu.Clides, IAMDDB, Polo & Pan, Enchufada Na Zona, Honey Dijon, Floating Points, Leon Vynehall, Partiboi69, Nicola Cruz, Richie Hawtin, Nina Kraviz, DJ Marfox e Thundercat.

Esta parte da programação dividiu-se entre o Centro de Congressos de Lisboa, o Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes e o Hub Criativo do Beato. Os vários espaços deste último local acolheram também a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas, Sónar+D, com conferências (cujo tema central foi a Sustentabilidade e Direitos Humanos), exposições (que abordaram questões como as alterações climáticas, preservação dos recursos naturais, inteligência artificial e desinformação), e espectáculos AV ("experiências musicais ao vivo que surgem da interacção entre criatividade, música, tecnologia e inovação").

O Sónar aconteceu pela primeira vez em 1994, em Barcelona, Espanha, e já teve edições noutros países, nomeadamente Japão e Argentina.