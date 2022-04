Segunda na TV: a guerra e A Substituta entre aliens e Juventudes

CINEMA

Quo Vadis, Aida?

TVCine Edition, 22h

Bósnia, Julho de 1995. Aida (Jasna Djuricic) é tradutora da ONU em Srebrenica. Quando uma unidade do Exército da República Sérvia ocupa a região, até aí considerada segura, ela vê a própria família entre os milhares de pessoas que rumam a campos de refugiados. Desesperada, tenta fazer o que pode para ajudar a comunidade e ainda mais para salvar os seus. Em competição no Festival de Cinema de Veneza e nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, um drama de guerra com assinatura de Jasmila Žbani. A história, apesar de ficcional, evoca o massacre de Srebrenica. Entre os dias 11 e 25 de Julho de 1995, mais de 8.300 bósnios muçulmanos foram assassinados, naquele que foi o primeiro crime contra a Humanidade cometido em solo europeu após o fim da II Guerra Mundial. Quo Vadis, Aida? abre o especial Sucessos Independentes, que celebra o cinema de autor nas noites de segunda a quinta-feira, até dia 21.

Todos Sabem

RTP2, 22h56

Laura regressa com o marido e os filhos à sua pequena aldeia espanhola para celebrar o casamento da irmã mais nova. A reunião familiar depressa se transforma numa tragédia, quando a filha de Laura desaparece. As revelações que se seguem vão mudar as vidas de todos. Um thriller psicológico realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.

Prometheus

Fox Movies, 23h07

Ano de 2093. A descoberta de um mapa alienígena que relaciona diversas civilizações leva a nave Prometheus e a sua equipa de cientistas em missão aos confins do universo, em busca da raça que lhe deu origem. Mas a revelação do segredo da criação vem acompanhada pela ameaça da extinção. Dirigido por Ridley Scott, o filme funciona como preâmbulo da saga de ficção científica que o realizador iniciou em 1979 com Alien, o Oitavo Passageiro (este é emitido logo a seguir, numa maratona a que se juntam Aliens: o Recontro Final, de James Cameron, e Alien 3 - A Desforra, de David Fincher). Prometheus foi nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais e conta com Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron e Guy Pearce no elenco.

SÉRIES

Brooklyn Nine-Nine

Fox Comedy, 20h42

Começa a oitava e última temporada da galardoada sitcom criada por Dan J. Goor e Michael Schur. Andy Samberg, na pele do descontraído detective Jake Peralta, encabeça o elenco que dá vida à mais destravada esquadra de Nova Iorque.

A Substituta

AXN, 22h50

Estreia. Ellen (Morven Christie) é uma arquitecta bem-sucedida, que está prestes a ser mãe e a gozar a sua licença. Paula (Vicky McClure), que esteve anos fora do mercado de trabalho para ser mãe a tempo inteiro, vai ser a substituta dela no ateliê. A relação entre as duas, que rapidamente deriva para a rivalidade e até para o que parece ser paranóia, é o foco deste thriller psicológico que traz à tona as culpas, os medos e as escolhas difíceis trazidas pela maternidade no equilíbrio com as ambições profissionais. Ambientada na cidade escocesa de Glasgow, a mini-série é composta por três episódios, debitados à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIO

Juventudes

RTP1, 21h01

O jornalista Carlos Daniel é o anfitrião de uma série documental que vai ao encontro de jovens portugueses para perceber quais são os desafios que enfrentam, que esperanças têm para o futuro e que herança receberam das gerações anteriores. O primeiro episódio regista a dificuldade de entrar e permanecer no mercado de trabalho, associada à cada vez mais tardia independência financeira e ao adiamento dos planos para constituir família.

INFANTIL

Lorax (V. Port.)

Cartoon Network, 14h30

Está aberto o Clube das Pipocas. Até 18 de Abril, todas as tardes trazem uma sessão de cinema para animar as férias de Páscoa dos mais pequenos. A inauguração é feita por esta adaptação do livro de Dr. Seuss, com realização de Chris Renaud e Kyle Balda. Conta a história de Ted, que vive perdido de amores por uma rapariga cujo maior desejo é ter uma árvore verdadeira. Para a impressionar, parte em busca de Lorax, lendário guardião da floresta, protector das árvores e senhor de um feitio ligeiramente irritante.