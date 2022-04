Para formar 34 mil professores na próxima década é preciso duplicar o actual número de diplomados

O diagnóstico foi feito pelo Ministério da Educação no final do ano passado: até 2030, é preciso contratar 34 mil professores para o ensino público. Do lado das instituições de ensino superior há capacidade instalada para responder ao desafio, com mais de 4200 vagas com abertura autorizada nos mestrados que garantem a profissionalização para a docência. O grande problema está em atrair os estudantes.