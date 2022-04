No novo Atividário, André Letria põe-nos a dançar como Fred Astaire

O Teatro Lu.Ca, em Lisboa, acolhe por estes dias algumas das ilustrações, da autoria de André Letria, que vão animar as páginas do terceiro livro da colecção infanto-juvenil Atividário que, desta vez, dá palco à dança. A colecção, publicada pela editora Pato Lógico, tem como objectivo informar os jovens leitores sobre os temas abordados de forma divertida e leve, propondo actividades práticas para fazer em casa ou na escola. O próximo livro, Dança: Atividário, procura explorar esta temática, seguindo as pisadas dos dois primeiros volumes, Mar: Atividário e Teatro: Atividário.

A exposição pode ser visitada no Teatro Luís de Camões até 30 de Abril, dia em que será lançado o terceiro volume da colecção, com a presença dos autores, o ilustrador André Letria e a escritora Inês Fonseca Santos. A exposição segue depois para outros espaços culturais do país, como o Cineteatro Louletano, em Loulé, com inauguração a 27 de Abril e a Biblioteca Municipal de Ílhavo, a partir do dia 5 de Maio.

Ao P3, André Letria explica que esta mostra “funciona como complemento” e que deve ser vista como algo “que acompanha o livro”. “O que eu espero é que as exposições sirvam de porta de entrada para o tema, que funcionem como um apelo para que as pessoas conheçam mais sobre este universo de uma forma mais próxima”, diz o ilustrador, acrescentando que “a exposição é de entrada livre”, o que incentiva as pessoas “a experimentar”.

Ilustrador dos três volumes Atividário, André Letria diz que produzir uma colecção como esta “implica sempre uma dose grande de curiosidade” e “estar sempre disponível para fazer investigação própria”. Num trabalho que envolve muitas pessoas, a discussão é sempre bem-vinda e necessária porque “há sempre questões que surgem ao longo do percurso”.

“É um trabalho muito flexível e há um cruzamento e uma sobreposição das várias etapas do trabalho. Mesmo na fase posterior, em que os textos começam a ser paginados e depois ilustrados, há alterações a fazer àquilo que foi escrito. Ao longo destas etapas, vemos também quais são as actividades a propor aos leitores. A colecção chama-se Atividário exactamente por isso. Essas actividades surgem na escrita numa fase já adiantada, depois de percebermos como é a estrutura da paginação”, conta o ilustrador.

Relativamente ao livro que estará nas bancas em breve, André Letria promete ser “uma boa introdução ao tema” que “contém muita informação”, apresentando tanto figuras como Merce Cunningham​ e Fred Astaire quanto danças tradicionais de diversos países. “A ideia desta colecção é que cada livro sirva para que os leitores percebam que em cada um destes temas há muita coisa que se pode aprender nos livros, mas há muito mais para ser descoberto, dependendo do interesse de cada um, ao seu tempo e à sua vontade.”

Texto editado por Amanda Ribeiro