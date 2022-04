“Querem paz ou querem ar condicionado?”

1. Quando as atrocidades cometidas em Bucha, perto de Kiev, nos chegaram ao conhecimento, acreditei que estávamos a viver uma espécie de “momento Srebrenica”, que faria muita coisa mudar na determinação europeia em ajudar a Ucrânia a derrotar Putin. Para quem não se lembra, Srebrenica foi o local onde aconteceu o massacre de 8000 homens bósnios, alguns deles muito jovens, perpetrado pelas tropas sérvias de Slobodan Milosevic. Perante a indiferença de “capacetes azuis” da ONU, por sinal holandeses, que estavam na zona com a missão de garantir um local seguro para os refugiados que fugiam do cerco de Sarajevo.