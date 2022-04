Formação de professores

É um acrescento ao artigo de Samuel Silva no PÚBLICO de sexta-feira. Fui emigrante na Venezuela entre 1980 e 1994. A minha filha fez lá a licenciatura em Educação Infantil (5 anos). Nos primeiros 3 anos fazia estágio nas escolas em simultâneo com as aulas na faculdade. Nos 2 anos seguintes foi assistente na faculdade. Chegados a Portugal não havia possibilidade do reconhecimento da licenciatura, por esta não existir no nosso país, mas sim “técnica” (3 anos). A luta pelo reconhecimento da licenciatura junto do Ministério da Educação durou dois anos. Apontamos os países sul-americanos normalmente pelo seu subdesenvolvimento, mas nesses tempos a Venezuela já exigia e formava licenciados em educação infantil. Nessa época a situação política era a de uma social-democracia, mas os estágios eram feitos nas escolas das “barreadas”, ou seja, nas zonas mais carenciadas de Caracas. Isto há cerca de 40 anos!

O nosso atraso não é de agora. É viral, como é costumeira moderna.

António Santos, S. Domingos de Rana

Será Marcelo um fracturante?

Aplaudo o editorial de ontem do director do PÚBLICO. Quem, como eu, viveu o período desde o 25.4.74, 28.9, 11.3.75, Verão quente de 75 (com visita de Vasco Gonçalves à empresa) até finalmente o 25.11.75 na Sorefame-Amadora, sabe bem que os chamados militares de Abril não tiveram todos o mesmo interesse em instaurar uma verdadeira democracia, pelo que não têm todos direito a uma condecoração.

Os militares, de extrema-esquerda ou comunistas, apenas por pouco tempo saíram de cena e continuam a estrebuchar e ganhar terreno, opondo-se activamente à celebração da data em que finalmente foram derrotados. A qual só para eles é fracturante, mas não para nós, que vimos finalmente raiar uma democracia europeia, muito condicionada então pelo obrigatório rumo ao socialismo… ainda não expurgado da Constituição.

É por tudo isto que temos que insistir e desenvolver cada vez mais a ideia de que, além do 25 de Abril, que foi só o derrube do Estado Novo, é ainda mais importante celebrar o 25 de Novembro, pois só aí começou, e muito devagarinho, a democracia em Portugal. Ou será que o nosso Presidente da República, que o quer e vai celebrar, também é um fracturante?

Nuno Figueiredo, Lagariça

Editorial de Manuel Carvalho

Talvez por deficiente informação minha, ignoro a contribuição de Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves para a eclosão do 25 de Abril; Mas são públicas as contribuições do general Spínola (com o decisivo livro Portugal e o Futuro; com o facto de ter “dado a cara”, sem “refúgios”, no próprio dia; e com a aceitação da rendição de Marcelo Caetano e do então major Otelo (com a autoria do plano operacional e a coordenação da respectiva execução “no teatro de operações"). Lamento as posteriores “derivas” de cada um deles - mas o general Spínola moveu-se (embora mal!) contra a implementação de uma ditadura de sinal contrário à derrubada e o major Otelo com intenções e métodos lamentáveis. Vilões, senhor director? Quem contribuiu decisivamente para uma “mudança transformadora e luminosa” (palavras suas, que eu subscrevo)?

Declaração de interesses: servi na Guiné, entre 72 e 74 e devo muito (talvez mesmo a vida!) ao general António de Spínola.

Nuno Matias Ferreira, Santarém

Ambiguidades semânticas e outras...

O quotidiano do pensar é feito destas coisas. Por exemplo, de se perguntar qual a diferença entre nação e pátria? Ou entre padre e sacerdote? Ou, é a política feita por ideais? Ou serve a cultura para eleger dum modo são? Claro que o ouvir, o ler e o analisar dão azo a que nos interroguemos e aí começam as “dúvidas”, como as que aqui expresso. O novo Presidente da Assembleia da República e a glosa que dele faz António Guerreiro no PÚBLICO de sexta-feira; o epíteto com que uma colega minha me brindou e a leitura de Vargas Llosa (Conversas em Princeton), deram o mote. Os primeiros à volta da diferença entre nacionalismo e patriotismo e do seu desigual valor; a segunda quando me disse que eu não era padre, mas era sacerdote; o terceiro dizendo que os políticos são, infelizmente, “técnicos” e que povos cultos elegeram Mussolini e Hitler. Querem mais ambiguidades nas definições? Eu também me digo patriota (então não canto o hino nacional nos jogos de Portugal?...). Não tenho dificuldade em definir nação, pátria e país? Por muito que me esforce - só por interesse de quem me apoda - não consigo ser nem padre nem (!) sacerdote. E quanto à eleição de ditadores sanguinários, então não “entendo” nada mesmo! Termino com um acicate “malévolo": a quem se liga Putin? À pátria, à nação ou até à... “alma” russa? Sacerdote/padre é que ele não é! Mas também ele foi eleito pelo “culto” povo russo...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto