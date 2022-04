Macron e Le Pen, a França face a um duelo “decisivo” e “de civilização”

Actual Presidente vence primeira volta com 28,6% dos votos, contra 23,7% da candidata da União Nacional. O cenário está montado para o grande duelo da segunda volta, no próximo dia 24.

Foi uma noite eleitoral sem medo das palavras. Tudo se joga a 24 de Abril, na segunda volta. “Esta é uma escolha de civilização”, disse Marine Le Pen, a candidata que, com 23,7%, ficou em segundo lugar na primeira volta da corrida à Presidência francesa. “Nada está fechado. O debate dos próximos 15 dias será decisivo para o nosso país e para a Europa”, declarou Emmanuel Macron, o actual Presidente, que conquistou o primeiro lugar, com 28,6%.

Mas, provavelmente, as frases mais importantes da noite eleitoral foram pronunciadas pelos candidatos que ficaram respectivamente em terceiro e quarto lugar nesta primeira volta. “Não devemos dar um único voto à senhora Le Pen”, disse – e repetiu quatro vezes, para garantir que a mensagem passava – Jean-Luc Mélenchon, o candidato da esquerda radical, que terminou em terceiro lugar com uns confortáveis 20,2% dos votos. “Apelo aos meus eleitores para votarem em Marine Le Pen”, disse, por seu lado, o quarto mais votado (com 7,1%), o candidato da extrema-direita, Éric Zemmour.

O cenário está montado para o grande duelo da segunda volta, no próximo dia 24: Emmanuel Macron (A República em Marcha) vai defrontar Marine Le Pen (União Nacional). E se não havia muitas dúvidas sobre qual seria a escolha de Zemmour, uma das grandes incógnitas para dia 24 era se Mélenchon iria ser claro no apoio a Macron – e, mesmo nunca dizendo o nome do actual Presidente, Mélenchon foi claríssimo.

Os campos ficaram assim definidos logo na noite de domingo: a esquerda e a direita tradicional d’Os Republicanos apoiará Macron, mesmo que muitos o vejam como de centro-direita e sejam profundamente críticos da sua política; e Le Pen terá o apoio dos eleitores de Zemmour.

Um enorme suspiro de alívio encheu o quartel-general de Emmanuel Macron, às 20h em ponto, hora de França, quando as televisões anunciaram as projecções iniciais, colocando-o quatro pontos à frente de Le Pen. No local escolhido para a candidata da extrema-direita para esta noite eleitoral, os seus apoiantes da lançaram-se a cantar a Marselhesa, gritando “Le Pen Presidente”, não deixando transparecer alguma eventual desilusão pelos quatro pontos quando as sondagens dos últimos dias apontavam para uma margem bem mais curta, em alguns casos de dois pontos.

Os apoiantes de Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa) podem também ter sofrido uma desilusão. A subida clara nas sondagens nos últimos dias alimentou a esperança de que o candidato conseguiria chegar à segunda volta. Não o conseguiu, mas surge reforçado como a figura principal da esquerda, face à morte do Partido Socialista.

Longe do seu objectivo ficou igualmente Éric Zemmour (Reconquista), ao qual algumas sondagens davam 10%. Apesar disso, aquele que foi a novidade e o fenómeno mediático destas eleições, que marcou com as suas ideias racistas e xenófobas, assentes na diabolização dos imigrantes e, sobretudo, dos muçulmanos, prometeu não desistir “enquanto a França não for reconquistada”.

Abaixo de Zemmour ficaram Os Republicanos que, com a sua candidata Valérie Pécresse, sofreram uma derrota humilhante: 5%, metade do que as sondagens chegaram a anunciar. Esperava-se um resultado mau, mas o que aconteceu foi um desastre e Pécresse apressou-se a assumi-lo (foi a primeira candidata a fazer um discurso na noite eleitoral), admitindo uma “decepção pessoal e colectiva” e apelando ao voto em Macron na segunda volta, para “impedir a chegada ao poder de Marine Le Pen”, o que poderia “ter consequências desastrosas para o país”.

Outro partido que, como se previa, morreu na noite de domingo foi o socialista. Também a sua candidata, Anne Hidalgo, que, com 1,9% não atingiu sequer os 2% que as sondagens lhe davam, apelou ao voto em Macron. O mesmo fizeram o candidato dos ecologistas, Yannik Jadot, e o do Partido Comunista Francês, Fabien Roussel.

O anúncio dos resultados culminou uma semana de alta tensão, com as sondagens diárias a alimentar a ansiedade dos franceses, que admitiam todos os cenários: que Le Pen ficasse à frente de Macron e até que o Presidente não conseguisse passar à segunda volta, sendo ultrapassado por Jean-Luc Mélenchon.

Terminou assim a primeira fase de uma campanha considerada por muitos como atípico e mesmo bizarra, sem debates entre os candidatos e com a guerra na Ucrânia a dominar as atenções. Contudo, a taxa de abstenção foi de 26,50%, o que corresponde aproximadamente a 13 milhões de eleitores, mais elevada que na primeira volta das presidenciais de 2017 (22,23%), mas não atingindo o nível de 2002, que, com 28,4%, continua a ser o recorde. Números que estão longe da catástrofe que se receava – alguns estudos de opinião admitiam que chegasse perto dos 30%.

A campanha que não existiu na primeira volta, começou finalmente na noite de domingo.