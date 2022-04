Numa França cansada e “em cólera”, a abstenção é a grande ameaça nas presidenciais

A democracia está em sobressalto. O que é que aconteceu nas últimas duas semanas em França? Como é que se passou de uma campanha mais do que morna, com a previsível reeleição do actual Presidente Emmanuel Macron, para a situação explosiva à beira da primeira volta das eleições, este domingo, com a total incerteza sobre o desfecho? No dia das eleições, nada parece garantido para Macron (A República em Marcha), separado por apenas dois pontos percentuais (24 contra 22) da sua principal rival, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen (União Nacional).