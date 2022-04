Sp. Braga soma terceiro triunfo consecutivo na I Liga

O Sporting de Braga venceu neste domingo por 1-0 na visita ao Vizela, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, conseguindo pela primeira vez esta temporada três vitórias consecutivas no campeonato.

Em Vizela, o Sp. Braga chegou ao golo aos 39 minutos, por intermédio de Iuri Medeiros, e jogou desde os 44 minutos com menos um jogador, depois da expulsão do avançado Vitor Oliveira, mas o Vizela não conseguiu inverter o rumo do marcador.

Com este triunfo, o Sp. Braga, que a meio da semana vai tentar chegar às meias-finais da Liga Europa, num duelo com o Rangers, está em quarto lugar, com 55 pontos, enquanto o Vizela, que não perdia há três jogos, é 13.º, com 29.