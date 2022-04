Miguel Oliveira fica fora dos pontos no triunfo de Bastianini no GP das Américas

Prova dura para o piloto português que à partida para esta corrida ocupava a sétima posição do Campeonato do Mundo, com 28 pontos. O triunfo sorriu ao italiano Enea Bastianini, que recuperou a liderança no Mundial.

Num fim-de-semana em que nunca foi feliz, desde as sessões de treinos à qualificação, Miguel Oliveira não foi além do 18.º lugar em Austin, terminando a 32,002 segundos do vencedor, Enea Bastianini, e confirmando que o Grande Prémio das Américas de Moto GP foi difícil para a KTM.

O piloto português tinha feito um dos piores tempos nas sessões de treinos livres e saiu do 20.º lugar da grelha de partida, naquela que foi a quarta corrida do Mundial de velocidade.

O próprio havia admitido no sábado que estava a viver “tempos difíceis” no GP das Américas, e não escondeu que ficar no top-20 seria praticamente um milagre.

“São tempos difíceis e não esperava sofrer tanto aqui em Austin, mas temos de continuar a trabalhar e manter a confiança”, começou por dizer o piloto luso da KTM, depois da sessão de qualificação.

Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa KTM, Miguel Oliveira afirmou que “esta corrida” não o iria definir, mas reconheceu a desilusão em ter terminado as duas primeiras sessões de treinos livres no último lugar.

Neste domingo, Miguel Oliveira teve um arranque muito bom, ao conseguir conquistar cinco posições e entrar em zona de pontos, o objectivo para esta corrida. Mas à medida que a corrida se desenrolou o piloto de Almada acabou por perder o fôlego e caiu para 18.º, ficando, assim, de fora dos pontos e estando agora no 9.º lugar da classificação geral.

Por sua vez, o italiano Enea Bastianini, foi o grande vencedor da prova. Jorge Martin (Ducati) até partiu da pole position, mas perdeu a liderança logo no arranque da corrida, para Jack Miller (Ducati).

O australiano esteve muito sólido durante a corrida, mas na 16.ª volta foi ultrapassado por Bastianini, que não largou a posição dianteira nas quatro voltas finais. O piloto de 24 anos conquistou assim a segunda vitória da época, já depois de ter vencido na prova de estreia do Mundial 2022, no Qatar.

Com esta vitória, Bastianini assume a liderança do Mundial de pilotos, com 61 pontos, tendo cinco de avanço sobre Álex Rins (Suzuki) e 11 sobre Aleix Espargaró.

O pódio ficou completo, precisamente, com Álex Rins (conseguiu o segundo pódio consecutivo, algo que só havia feito em 2020) e Jack Miller.

Entre 22 e 24 de Abril realizar-se-á a quinta prova do Mundial, em Portugal, no circuito de Portimão.