De Jong garante triunfo ao Barcelona em Valência

Foi noite de emoções fortes em Valência, com o triunfo do Barcelona sobre o Levante (2-3) em mais uma ronda da liga espanhola. Com esta vitória, o Barcelona voltou ao segundo lugar, agora com 60 pontos, a par do Sevilha, mas já bem longe do Real Madrid, líder com 72 pontos.

Morales colocou o último classificado na frente, com um penálti convertido aos 52’ e podia ter feito o 2-0 num penálti que Roger não converteu aos 56’. Os homens de Xavi Hernández não estiveram muito tempo em desvantagem. Aubameyang empatou aos 59’ e Pedri fez o 1-2 aos 63’.

Mas o “lanterna vermelha” foi à luta por um resultado melhor e, aos 83’, Melero fez o 2-2, outra vez de penálti. A equipa de Valência, sem nada a perder, foi em busca da vitória, mas foi o Barcelona quem chegou ao triunfo no tempo de compensação, com um cabeceamento certeiro de De Jong após cruzamento de Jordi Alba.