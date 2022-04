Fulham de Marco Silva derrotado em casa pelo Coventry

O Fulham, do treinador português Marco Silva, foi surpreendido com uma derrota por 3-1 em casa frente ao Coventry, 10.º classificado, em jogo da 41.ª jornada do Championship do futebol inglês.

Com o internacional sub-21 Fábio Carvalho a titular, a derrota não parece beliscar a candidatura do Fulham ao principal escalão em Inglaterra, quando a equipa lidera confortavelmente o Championship.

Na frente, o Fulham tem 83 pontos, mais 10 do que o segundo, o Bournemouth, e 16 em relação ao Nottingham Forest, num campeonato em que os dois primeiros têm subida directa à Premier League, e as equipas entre o terceiro e o sexto disputam a terceira vaga.

Para o Fulham é praticamente uma questão de tempo para confirmar a subida, num momento em que a equipa de Marco Silva tem ainda seis jogos por disputar, o equivalente a 18 pontos, e tem os seus adversários abaixo do segundo lugar a distâncias consideráveis.

No jogo deste domingo, o Coventry chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Michael Rose, aos 20’, e Gyokeres, aos 24’, com o Fulham a reduzir já perto do final, por Reid, aos 82’, antes de O'Hare fazer o 3-1 para os visitantes, já nos descontos.