Fiorentina volta a afundar o Nápoles

A Fiorentina está a ser o carrasco das ambições do Nápoles nesta época. Depois de ter saído por cima num embate entre ambos na Taça de Itália, a formação “viola” desferiu um golpe nas aspirações napolitanas em chegar ao título de campeão na Serie A, com um triunfo por 2-3 no Estádio Diego Armando Maradona. Com esta derrota, a formação orientada por Luciano Spaletti fica com 66 pontos, menos um que Inter e AC Milan, mas com mais um jogo disputado que os dois primeiros.

Já não é a primeira vez que a equipa de Florença esvazia as ambições de título do Nápoles, que já não conquista desde os tempos de Maradona. Em 2017-18, então com Mauricio Sarri no banco, o Nápoles estava mais perto que nunca do título, mas uma derrota por 3-0 no Artemio Franchi (três golos do filho de Diego Simeone, Gio) à 35.ª ronda abriu o caminho para mais um “scudetto” da Juventus.

Nesta domingo, em Nápoles, a Fiorentina colocou-se em vantagem aos 29’, com um golo do internacional argentino Nicolas González. Só na segunda parte é que os napolitanos, com Mário Rui de início, conseguiram nivelar o resultado, com um excelente golo de Mertens, um remate colocado de fora da área após passe atrasado de Osimhen.

A equipa da casa parecia estar embalada para a reviravolta, mas, num ápice, os “viola” deixaram o jogo quase resolvido, com golos de Ikoné (66’) e Cabral (72’). O Nápoles ainda reduziu aos 83’, por OSimhen, mas já não conseguiu tirar nada do jogo.