Cristiano Ronaldo pede desculpa por incidente com telemóvel de adepto. Polícia investiga o caso

Autoridades britânicas investigam incidente ocorrido momentos após a derrota do United no terreno do Everton.

Cristiano Ronaldo pediu desculpa depois de ter retirado o telemóvel de um adepto com uma palmada, danificando o aparelho, que caiu ao chão. O incidente aconteceu na tarde de sábado, minutos após o apito final do encontro que terminou com uma derrota (1-0) para o Manchester United na deslocação ao terreno do Everton, e as imagens do momento têm estado a ser partilhado nas redes sociais, acompanhadas de críticas à atitude do futebolista português.

“Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol”, lê-se numa mensagem do avançado na rede social Instagram. “Gostaria de pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este apoiante a ver um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo.”

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



[??] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2022

O episódio aconteceu já a caminho do túnel de acesso aos balneários de Goodison Park. Com a derrota, o United encontra-se no sétimo lugar da Liga inglesa, com os mesmos 51 pontos que o sexto, o West Ham.

A polícia de Merseyside (região que inclui a cidade de Liverpool, onde joga o Everton) está a investigar o caso e a analisar imagens das câmaras de videovigilância. “Quando os jogadores saíam do campo às 14h30, foi relatado que um rapaz foi agredido por um dos elementos da equipa visitante quando saíam do campo”, disse o porta-voz da polícia. “[Já abrimos] inquéritos e as autoridades estão a trabalhar com o Everton FC para rever as imagens de videovigilância e estão a realizar extensos inquéritos a testemunhas”, cita a Reuters.

Também o Manchester United está a investigar internamente o caso.