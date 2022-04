AC Milan empata em Turim

Ninguém consegue destacar-se de forma definitiva na luta pelo título de campeão na Série A italiana. Neste domingo, foram o AC Milan e o Nápoles a perderem pontos, com os “rossoneri” a empatarem (0-0) em Turim, enquanto os napolitanos perderam em casa (2-3) com a Fiorentina. O único dos candidatos a ganhar na ronda 32 foi o Inter Milão, triunfante no Giuseppe Meazza sobre o Hellas Verona.

Com o empate em Turim, o AC Milan, que teve o português Rafael Leão como titular, é o líder da Série A, com 67 pontos, mais um que Inter e Nápoles, sendo que os “nerazzurri”, actuais campeões italianos, tem um jogo em atraso, com o Bolonha, a contar para a 20.ª ronda.

Quem voltou às vitórias foi a Roma de José Mourinho, com um triunfo arrancado a ferros por 2-1 sobre a Salernitana. Depois do desaire na Noruega com o Bodo/Glimt, esteve à vista nova derrota para a equipa do técnico português (que teve Patrício e Sérgio Oliveira no “onze”), depois do golo de Radovanovic aos 22’, mas os golos de Pérez (81’) e Smalling (85’) deram o triunfo que deixa a Roma no quinto lugar, bem dentro da luta por um lugar na Champions – está a cinco pontos da Juventus.