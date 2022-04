U2, Bruce Springsteen e Elton John unem esforços em campanha pela Ucrânia

A organização Global Citizen apelou aos artistas para se juntarem no apoio aos refugiados da guerra que se instalou após a invasão russa da Ucrânia e a resposta não se fez esperar. Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Céline Dion, Alejandro Sanz e Red Hot Chili Peppers também disseram “sim” ao Stand Up for Ukraine.

“Defendamos a Ucrânia e os refugiados em todo o mundo porque todos merecem condições de vida seguras e humanas.” Foi com uma declaração breve que Bruce Springsteen, ícone da música norte-americana reconhecido pelo seu activismo na política e nos direitos humanos, entrou na campanha Stand Up for Ukraine, promovida pela Global Citizen, organização que neste momento pede a atletas, actores e outros artistas que se unam no apoio ao povo ucraniano porque, lê-se no seu site, “a hora é agora”.

Springsteen associa-se, assim, a muitas outras figuras do mundo da música que, seguindo o exemplo da mítica banda Pink Floyd, que já conheceu várias formações e se juntou agora pela primeira vez em 30 anos para gravar um tema novo em solidariedade com a Ucrânia, Hey hey rise up, procuram levar outros a comprometer-se com o auxílio a milhões de pessoas empurradas das suas casas pela invasão russa de 24 de Fevereiro.

O músico britânico Elton John e Bono e The Edge, membros dos U2, banda de origem irlandesa e alcance global, também já entraram na campanha.

“Estamos devastados ao ver o sofrimento das pessoas na Ucrânia à medida que este conflito se desenrola”, escreve o primeiro, lembrando que a sua fundação trabalha há duas décadas no país, financiando organizações que acompanham pessoas que vivem com HIV. “Elas, e muitas mais, precisam da nossa ajuda, agora mais do que nunca. Junte-se a nós para ajudar as pessoas cujas vidas foram viradas do avesso, obrigadas a deixar tudo para trás por uma vida mais segura. Ninguém deveria ter de passar por este tipo de tragédia”, continua.

Bono e The Edge partilharam um vídeo com uma interpretação acústica da canção Walk on, a que associaram uma mensagem: “O corajoso povo ucraniano está a lutar pela sua liberdade - e pela nossa - perante uma violência indescritível e uma invasão injusta. Mais de quatro milhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, tiveram que fugir para salvar suas vidas, um número quase equivalente à população da Irlanda. Os líderes mundiais devem erguer-se no apoio aos ucranianos agora... Aos que ficaram para lutar e aos que fugiram... E apoiar, em qualquer parte do mundo, os que foram forçados a deixar as suas casas e as suas terras.”

Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Céline Dion, Alejandro Sanz e Red Hot Chili Peppers também deixaram mensagem de apelo no site da Stand Up for Ukraine.

Vedder, o cantor dos Pearl Jam, lembrou que mais de 82 milhões de pessoas em todo o mundo são hoje refugiadas porque fugiram de guerras e de vários tipos de atentados aos direitos humanos. A cantora canadiana Céline Dion falou directamente aos líderes mundiais para lhe pedir que assegurem aos refugiados, agora, “o apoio de que precisam desesperadamente”.

Desde que a campanha foi posta em marcha, no sábado, conta já com o empenho de músicos e formações como 5 Seconds of Summer, Annie Lennox, Barbra Streisand, Bastille, Billie Eilish, Black Eyed Peas, Chris Isaak e Carole King.