São Paulo aos paulistas — da língua ao futebol

Em São Paulo, a megalópole da América do Sul com 12 milhões de habitantes, existem dois museus que rasgam o horizonte. Não são museus de arte, mas oferecem uma experiência estética, tecnológica e cultural marcante. O Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol articulam a teoria e a vivência, tratam da criatividade dos povos no curso dos tempos como no dia-a-dia e falando do Brasil, falam de nós.