A vida entre a euforia, a depressão e a aceitação. “A doença bipolar está sempre à espreita”

Muitas vezes confundida com oscilações repentinas de humor, a doença bipolar é na verdade uma doença crónica com estados alternados de euforia ou de depressão prolongados no tempo. José, Dora, Delfim e Carla receberam este diagnóstico. Actualmente estão compensados, mantêm um tratamento, e querem mostrar que é possível “ter uma vida completamente normal”.