Seis em cada dez portugueses acima dos 50 anos dizem que não tiveram os cuidados de saúde necessários

Segundo o artigo publicado na Acta Médica Portuguesa , este valor apurado na primeira fase da pandemia foi quase o dobro do verificado em outros países da Europa. O principal motivo das necessidades não satisfeitas foi o cancelamento por parte dos serviços de saúde.

“Durante a primeira fase da pandemia (Março a Agosto de 2020) seis em cada dez cidadãos portugueses com 50 ou mais anos não tiveram os cuidados de saúde que consideravam necessários — quase o dobro do verificado em outros países da Europa”, conclui um estudo publicado na revista Acta Médica Portuguesa. Segundo o trabalho, em Portugal, como nos restantes países, o motivo mais frequente para as necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas foi o cancelamento por parte dos serviços de saúde.