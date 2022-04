Meia tonelada do alucinogénio khat apreendida no aeroporto de Lisboa

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) efectuou três apreensões do alucinogénio khat, num total de 429 quilos deste produto, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e que tinha como destino Angola, anunciou hoje a instituição.

“A droga foi enviada via carga aérea em três remessas que tinham proveniência em Telavive, Israel e todas com destino final Luanda, Angola”, refere a AT num comunicado.

O estupefaciente apreendido pela AT através da alfândega do aeroporto de Lisboa foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação do tráfico de estupefacientes.

O Khat ("Catha edulis") é uma planta angiospérmica (que produz flores) nativa das áreas tropicais da África Oriental e da Península Arábica que contém um alcalóide denominado catinona, uma substância psicoactiva com efeito semelhante ao das metanfetaminas.