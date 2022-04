Chega deu boleia ao Governo

Perante a apresentação do Programa do Governo do terceiro executivo do PS liderado por António Costa, agora com maioria absoluta, o Chega não hesitou em prosseguir a sua estratégia de terra queimada em relação ao regime democrático. Perante o momento seminal da governação, durante uma legislatura que formalmente tem condições de chegar ao fim porque os eleitores, nas urnas, ditaram que o PS tivesse 120 deputados, o Chega decidiu anunciar, através de uma conferência de imprensa, dada pelo seu líder, André Ventura, que ia apresentar uma moção de rejeição do programa do Governo.