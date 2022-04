João Torres, “número dois” do PS: “O desejo dos socialistas é que o partido continue a ter vida própria”

O deputado e ex-secretário de Estado foi eleito secretário-geral adjunto do PS este sábado com 93% dos votos. Foram ainda votados os novos nomes que compõem o secretariado nacional.

Foi líder da Juventude Socialista, deputado do PS, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e este sábado tornou-se secretário-geral adjunto do PS. Formado em Engenharia Civil, João Torres, de 35 anos, é o novo “número dois” dos socialistas, sucedendo a José Luís Carneiro. O deputado (eleito nas legislativas de Janeiro pelo círculo do Porto) era candidato único e foi eleito este sábado na reunião da comissão nacional do PS, semanas depois de ter sido indicado por António Costa. Teve a aprovação de 93% dos socialistas presentes.