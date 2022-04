Neste Piroclasto 33, Senhor Vulcão recebe Fernando Mendes

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara.

Neste 18.º episódio do podcast Antecâmara, recebemos Piroclasto 33, um programa de Senhor Vulcão (alter ego de Bruno Pereira) gravado em directo na montra da Galeria Antecâmara.

Foto

Em entrevistas pessoais a personalidades do meio artístico e criativo, cada convidado traz uma frase e uma obra de arte como pano de fundo. Tudo isto em 33 minutos.

Neste episódio, intitulado 68 dias, Senhor Vulcão traz até ao estúdio da Rádio Antecâmara Fernando Mendes, publicitário há 25 anos, que gosta também de ser chamado de apicultor e agricultor e tem a ambição de tirar o curso de escultor. Com o “vulcão em erupção”, Bruno Pereira conversa com Fernando Mendes sobre as fases da vida profissional nas suas diversas áreas.

Bruno Pereira é formado em design de comunicação. Co-fundador e director criativo da Labdesign, é fundador e director artístico do Departamento, um amplificador de cultura que desenvolve projectos artísticos como Poster Mostra, o festival Criativo BOLD Creative Fest, Arte em Toda a Parte, Manifesto, Despertarte. É o músico Senhor Vulcão.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

