Simulações de eleições nas escolas: porque não?

Faltam dois anos para as próximas eleições europeias, recomeçando um ciclo político que termina daqui a quatro anos e meio com as próximas legislativas. Há tempo, falta só que haja vontade e ideias para mudar o rumo do voto jovem, preferencialmente sabendo coordenar essa vontade e não cedendo a fatalismos.

Quase um terço dos jovens entre os 18 e os 24 anos de idade entrevistados no âmbito do estudo pós-eleitoral do ICS/ISCTE de 2022 afirmou não ter votado. São, de longe, o grupo etário que menos relata participar nas eleições. Este resultado por si só não é necessariamente significativo, mas torna-se relevante a partir do momento em que sabemos estar a lidar com uma tendência repetidamente observada – na verdade, esta conclusão poderia ter sido retirada de qualquer sondagem ou estudo pós-eleitoral da última década: os mais jovens são quem menos vota.

Este fenómeno representa um problema grave não só pelo possível desinteresse na política ou na participação democrática como um todo, mas também porque gera um incentivo ao desleixo dos agentes políticos na representação dos mais jovens, levando a uma sub-representação de temas fundamentais para esta camada da população no debate político e na agenda mediática. São necessárias soluções estruturais, mas também de carcáter mais simbólico e imediato, no sentido de potenciar o voto de forma urgente.

Trago uma ideia simples, tirada daqueles países que lamentamos sempre não poder ser, resignados à partida. Na Suécia, na Noruega e na Dinamarca existem programas nacionais de simulação de eleições nas escolas (Skolevalg, em norueguês e dinamarquês; Skoleval em sueco). Isto quer dizer, com algumas variações no modelo empregue, que em vésperas de uma eleição, por exemplo legislativa, escolas aderentes a este programa organizam uma eleição para que os alunos (normalmente entre os 16 e os 18 anos) tenham uma sensação das responsabilidades cívicas que se avizinham. Nas semanas antecedentes da simulação existem aulas dedicadas à explicação do sistema político nacional e é comum que representantes partidários participem em debates nas escolas perante jovens que têm ali o seu primeiro contacto com o mundo da política. Pelo alcance destes programas (normalmente a maioria das escolas de cada país adere ao programa), a imprensa cobre o certame e os resultados chegam mesmo a ser vistos como uma espécie de sondagem pré-eleitoral. No caso da Noruega, o partido vencedor das simulações eleitorais nas escolas tem mesmo vindo a ser confirmado vencedor nas legislativas pouco tempo depois.

Infelizmente, os estudos sobre o impacto destes programas na participação eleitoral são escassos e nem todos estão traduzidos em inglês, mas daqueles que estão disponíveis, a evidência é mista: se a intenção de participação nas eleições reais dos alunos que participaram na simulação parece aumentar na Noruega, já na Suécia não é encontrado qualquer incremento efectivo na participação dos mais jovens; na Dinamarca apontam-se as eleições simuladas como um factor impulsionador do apoio dos adultos à redução da idade de voto; observam-se ainda impactos positivos no conhecimento político e na confiança nos agentes políticos, e regista-se um aumento na percepção dos alunos de terem capacidade para fazer a diferença em contextos políticos.

A Suécia, a Noruega e a Dinamarca têm, de acordo com o European Social Survey (2018), taxas de participação eleitoral, tanto de um modo geral como em particular dos jovens, substancialmente mais elevada que a portuguesa, para além de um menor diferencial entre a participação eleitoral jovem e a participação adulta, e uma menor proporção de jovens que afirma não se interessar por política. Tanto quanto pude apurar, em Portugal só aconteceu algo semelhante precisamente este ano, na Escola Secundária de Rio Tinto, fazendo acompanhar o acto eleitoral simulado de dois debates com representantes partidários – e aparentemente com bons resultados – podendo beneficiar ainda mais no futuro de uma acção concertada de larga escala e com materiais próprios desenvolvidos pela Comissão Nacional de Eleições e/ou o Ministério da Educação.

Surgirá, como sempre, a ideia de que não há dinheiro para concretizar um projecto destes, ainda por cima à escala nacional, um raciocínio que castiga à partida qualquer hipótese de inovação. Não tem que ser assim. Há princípios desta iniciativa que facilmente poderiam ser implementados directamente na disciplina de Cidadania, eventos de debate nas escolas que se podem realizar sem qualquer custo, por exemplo impulsionados pelas associações de estudantes, caixas de sapatos que se podem transformar em urnas por um dia. Faltam dois anos para as próximas eleições europeias, recomeçando um ciclo político que termina daqui a quatro anos e meio com as próximas legislativas. Há tempo, falta só que haja vontade e ideias para mudar o rumo do voto jovem, preferencialmente sabendo coordenar essa vontade e não cedendo a fatalismos.