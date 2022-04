A praça pública do PÚBLICO

A maioria dos leitores que quer dar a sua opinião sobre a vida do jornal manifesta-se no espaço dos comentários.

Ao longo de um ano e meio, o provedor recebeu dezenas de pedidos de esclarecimento de leitores sobre as regras e o funcionamento da área de comentários que o jornal coloca à sua disposição. Assim sendo, pedi ao jornalista Pedro Guerreiro, editor das Redes Sociais do PÚBLICO, que me ajude a desfazer as dúvidas mais frequentes dos leitores e os equívocos em que eles incorrem.