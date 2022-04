“António Barreto e a Justiça”

Li com atenção o reparo feito pelo leitor Marques Bernardo, de Braga, nas cartas ao director. Tem alguma razão. Mas não toda. Conhecendo o meio há mais de 40 (quarenta) anos é verdade a justiça muitas vezes ser lenta, muito cara, complicada, incompreensível e burocrática. Não é verdade porém ser, parcial, elitista, ineficaz, permissiva e corrupta, não devendo como tal a Magistratura ser merecedora, salvo raríssimas excepções, de tais etiquetas.

Sílvio Bairrada, Elvas

Loucura dos homens

Não podemos dizer que alguém é doente, quando verificamos que supostos diagnósticos são apenas uma desculpa para fazerem o que querem, sem que tenham a preocupação com o sofrimento causado ao seu semelhante, o que no caso da invasão da Ucrânia deve ser vista como uma questão de se querer subjugar uma nação livre à vontade de um tirano que designa a sua agressão com adjectivos, que terão certamente a intenção de o fazer ficar impune quanto aos crimes que tem vindo a cometer.

Quando olhamos os ecrãs de televisão e visualizamos a barbárie cometida por seres humanos contra outros seres humanos, só nos apraz perguntar o que é que o agressor ganha com este tipo de barbáries, a não ser a ideia de supremacia daquele que se julga mais forte sobre o mais fraco, revelando uma atitude de cobardia, onde os crimes de guerra são evidentes, e onde quem ordena se esconde atrás de discursos que pretendem enganar a opinião publica internacional.

Milhares de seres humanos têm vindo a sofrer às mãos de um ditador que envia soldados para a frente de uma batalha sangrenta, onde é difícil conseguirmos avaliar o grau de sofrimento de cada um, onde quem ganha é a indústria armamentista alimentada pela loucura dos homens e onde se torna difícil sarar as feridas da humanidade.

Américo Lourenço, Sines

Carta aberta ao ministro da Educação: post scriptum

Na sua “carta aberta ao ministro da Educação”, José Matias Alves, pedagogo de referência e pensador da educação que sigo e respeito, elegeu, numa visão breve, quatro problemas a resolver: a centralização e a burocratização do sistema educativo; gestão, avaliação e progressão na carreira docente; formação inicial de professores e atractividade da profissão; organização das aprendizagens, modo do trabalho docente e renovação da pedagogia; por último (e não menos importante) lideranças tóxicas.

Sobre as suas propostas eu acrescentaria, em modo de post scriptum:

1. A revisão orgânica do Ministério da Educação só será eficaz no combate à centralização e à burocracia se articulada com uma administração do território que dê voz às regiões, e com a clarificação da autonomia da escola versus descentralização para os municípios, e reflectindo sobre as dinâmicas dos conselhos gerais e dos conselhos municipais de educação, evitando, assim, tensões e promiscuidades espúrias.

2. A urgente revisão dos processos de recrutamento, avaliação e progressão da carreira docente tem de, definitivamente, valorizar o papel dos professores e atrair os mais capazes, enterrando mitos e equívocos politicamente engendrados sobre estes profissionais.

3. A formação inicial dos professores não pode estar desligada do trabalho destes profissionais nas escolas, devendo reforçar, também, processos colaborativos entre os que, nos estabelecimentos de educação e ensino, desenvolvem a formação em contexto de trabalho e as instituições responsáveis pela formação inicial, especializada e pós-graduada.

4. A organização das aprendizagens não pode estar desligada dos modos de trabalho dos professores, e a renovação da pedagogia tem de estar associada à reorganização da autonomia organizacional (regulada) da escola.

5. Por último, mas não menos importante, o problema das lideranças tóxicas obriga a uma reflexão séria sobre a recente involução do regime jurídico da administração e gestão escolar, e a sua revisão, com enfoque na valorização das lideranças intermédias, na colegialidade colaborativa e num sistema de accountability inteligente, assente nos valores da democracia colaborativa, da transparência da equidade e da justiça.

Elvira Tristão, professora

O povo é que paga

Quem decreta os embargos à Federação Russa são políticos muito bem pagos e com imensas mordomias. Assim é fácil e cómodo punir a nível económico, financeiro, desportivo e cultural o imenso país federado governado pelo ditador Putin. A generalidade dos assalariados da União Europeia são os principais prejudicados com a montanha de embargos à Federação Russa. Quem vive do seu parco ordenado já sente nos preços dos bens essenciais um forte aumento de preços. É cómodo opinar sobre a guerra da Ucrânia sentado no sofá. É fácil pregar heroicidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim