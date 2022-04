Melgaço em 3 tempos, com Álvaro Domingues

A geografia, o rio Minho e os alvarinhos: três pontos-chave para descobrir e compreender Melgaço, pela mão do geógrafo e professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Para traçar um roteiro-relâmpago da terra que o viu nascer em 1959, o geógrafo Álvaro Domingues*, a quem em criança chamavam Alvarinho, socorre-se de histórias que juntam gente e território. Na manga, o professor universitário que é também cronista do PÚBLICO e autor de livros desconcertantes como A Rua da Estrada (2009, Dafne Editora) e Paisagens Transgénicas (2021, Museu da Imagem), tem uma obra a seis mãos com Duarte Belo e Rui Lage, com edição prevista em 2022 e o título Portugal Possível.

A geografia

Há um contraste enorme entre o vale onde corre o Minho e a montanha. Lá em cima, há um lugar obrigatório: o planalto de Castro Laboreiro. Um planalto em altitude, varrido pelo vento, com vestígios de uma presença muito grande na pré-história. Aí passa também a Raia Seca, há muitas histórias de contrabando, de pessoas que emigravam clandestinamente. E documentos que provam que Afonso Henriques se ocupou da demarcação da fronteira nesse planalto. É uma terra mágica, se bem que hoje seja marcada pelo esvaziamento. Era uma vida dura: era preciso mudar de lugar, para as brandas no Verão e no Inverno descia-se para os vales abrigados, as inverneiras. É uma história de resistência.

O rio

O rio Minho é lindíssimo. E tem umas construções que se perdem no tempo, as pesqueiras. São barreiras em pedra perpendiculares à corrente, com uma passagem estreita onde se põe a rede, para pescar salmão, sável, lampreia. O meu pai tinha pesqueiras, chegava a pescar salmões de 6 quilos. Com a barragem de Frieira, o regime do rio ficou alterado. O sável é cada vez mais raro, o salmão também. Lampreia, ainda vai havendo. Vem do mar, fica algum tempo no estuário e, à medida que sobe o rio, perde a gordura, fica mais robusta em termos musculares. É uma lampreia excelente. Este ano ainda não chegaram. Sou um aficionado, estou desesperadamente à espera que cheguem.

O alvarinho

Sou do tempo em que não havia alvarinho. Havia a casta, vindimada juntamente com outras brancas. A minha avó dizia que era o “vinho dos molhos”, apreciado para temperos, ou para ocasiões especiais. Mas conotado com as senhoras – os homens bebiam tinto. A expansão do alvarinho para Melgaço faz-se só depois da grande emigração dos anos 1960. Entra já num período desta moda que vivemos, de influência muito americana, de fazer monocastas e de apurar os métodos de vinificação. Houve uma iniciativa do município, de transformar uma velha cadeia, no centro antigo da vila, no Solar do Alvarinho, onde qualquer produtor pode pôr o seu vinho. É uma espécie de mostruário.

* depoimento recolhido por João Mestre

Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.