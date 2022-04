Rúben Amorim quer mais Sporting em Tondela

Treinador dos “leões” espera dificuldades frente a um adversário fechado e garante que não haverá poupanças a pensar no clássico com o Benfica.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, espera muitas dificuldades na deslocação a Tondela, este sábado (20h30, SPTV1), partida da 29.ª jornada da I Liga em que pretende ver uma melhoria exibicional do Sporting.

"No último jogo, tivemos períodos menos bons”, reconheceu, tendo trabalhado esses aspectos com um grupo que “está num bom momento para voltar a fazer grandes exibições e, sobretudo, para vencer", afirmou, em antevisão à próxima partida.

Na academia Sporting, em Alcochete, Rúben Amorim lembrou a recente mudança de treinador no Tondela, com a entrada de Nuno Campos para o lugar do espanhol Pako Ayestarán, notando que o adversário mudou o sistema táctico, possuindo um maior conhecimento do Sporting.

"O Tondela precisa de pontos, mas sabe que vai defrontar uma equipa que luta pelo título, o que lhes retira pressão e ajuda nesse aspecto. Criaram-nos problemas em casa. Prevejo um jogo muito difícil, mas temos de vencer, jogar bem e continuar a não sofrer golos", realçou o técnico.

A crença em vencer todos os encontros até ao final da época mantém-se, embora Rúben Amorim reconheça o poderio que o líder FC Porto, com seis pontos de vantagem, tem apresentado durante o campeonato.

"O fim aproxima-se e temos de ganhar os nossos jogos para estarmos mais perto caso algo aconteça. Se perdermos pontos, fica tudo mais difícil. O foco é vencer os nossos jogos semana a semana", expressou, considerando que a ausência de Uribe nos “dragões”, por lesão, não dá vantagem ao Sporting, nem retira favoritismo ao FC Porto.

O médio João Palhinha e o avançado Nuno Santos são “baixas”, por castigo, com Rúben Amorim a revelar que o central marroquino Feddal sentiu uma dor no treino e também estará ausente, tendo chamado o jovem central espanhol José Marsá aos convocados.

"O Tondela luta pela sobrevivência, com jogadores talentosos. Apresenta-se num 5x4x1, o que nos retira muito espaço para o nosso jogo. Temos de ser criativos e agressivos na forma como vamos atacar o espaço. Têm muita mobilidade, são fortes a sair a combinar, muito perigosos e estão motivados, pois ganharam na última jornada", considerou.

Com o clássico lisboeta já na próxima ronda, Rúben Amorim garantiu que não irá “poupar ninguém, nem baixar a intensidade”, garantindo que até vão aumentar, considerando a deslocação a Tondela “o jogo mais importante”.