Portugal perde na Alemanha na qualificação para Mundial feminino

A selecção portuguesa feminina de futebol perdeu neste sábado com a congénere alemã por 3-0, em jogo da sétima jornada do grupo H da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, disputado em Bielefeld, na Alemanha.

A equipa portuguesa conseguiu segurar o nulo quase até ao intervalo, mas um golo de Lena Oberdorf, aos 40 minutos, deitou por terra a resistência lusa, tendo Klara Buhl, aos 55’, e Felicitas Rauch, aos 80’, anotado os restantes golos alemães.

Com este triunfo, a Alemanha mantém-se líder isolada do grupo, com 21 pontos, resultantes de sete vitórias em outros tantos jogos disputados, encontrando-se a selecção portuguesa no terceiro lugar, com 13 pontos, a apenas dois da Sérvia, segunda, equipa com a qual deverá discutir o segundo posto.

Os vencedores dos nove grupos de qualificação apuram-se directamente para o Mundial, enquanto os segundos classificados seguem para os play-off.