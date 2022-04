Miguel Oliveira voltou a sofrer no calvário das KTM em Austin

As motos da marca austríaca estão a ter muitas dificuldades na pista de Austin, no Texas, e o piloto português fez a pior qualificação da temporada, com o 20.º lugar na grelha para este domingo.

As indicações nos treinos livres já não eram boas e o cenário confirmou-se na qualificação. Miguel Oliveira (KTM) vai partir para o Grande Prémio das Américas de MotoGP na 20.ª posição da grelha, depois de uma qualificação modesta neste sábado – a pior da temporada.

O piloto de Almada tem vivido muitas dificuldades no circuito de Austin, no Texas, um “vírus” que tem afectado as KTM em geral – as quatro motos da marca austríaca tiveram de participar na Q1, depois de tempos sofríveis nos treinos livres, e nenhuma avançou para a Q2.

Na comparação com os seus pares, Oliveira foi o segundo melhor da KTM, com o colega de equipa Brad Binder três lugares à sua frente.

Oliveira, que não conseguiu sequer igualar os tempos que tinha feito nos treinos, vai para a corrida sem garantia de que os problemas na moto estejam resolvidos. Tem-se tratado, diz o português, de mais do que uma limitação.

“Perco um tempo valioso ao travar e entrar em curvas. Além disso, tive fortes vibrações com o novo pneu traseiro. O que quer que tentemos não resolve os nossos problemas. Já tentámos de tudo. Temos de pensar cuidadosamente sobre qual a direcção que podemos tomar para sermos mais rápidos”, tinha explicado, após os treinos livres.

No topo da grelha na corrida deste domingo estará Jorge Martin (Ducati), que arrebatou a pole position desta sessão de qualificação, depois de aí ter chegado via Q1. Na Q2, o piloto espanhol rodou em 2m02,039s (recorde do circuito), menos do que as também Ducati de Jack Miller e Pecco Bagnaia.

Nota ainda para Aleix Espargaró, líder do campeonato, que também não conseguiu apurar-se para a Q2 e vai sair do 13.º lugar.