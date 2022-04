Inter de Milão bate Verona e recupera vice-liderança

AC Milan comanda a Liga italiana com o rival a um ponto e empatado com Nápoles.

O Inter de Milão não desarma na defesa do título italiano tendo, este sábado, batido o Verona por 2-0, em S. Siro, para a 32.ª jornada da Liga, recuperando o segundo lugar da classificação, ao igualar o Nápoles, com 66 pontos, a um ponto do líder, AC Milan.

No Giuseppe Meazza, a formação “nerazzurra” concretizou o domínio com golos de Nicoló Barella (22') e de Edin Dzeko (29'). O Verona ainda tentou opor-se, de início, mas a equipa de Inzaghi rapidamente embalou com jogadas de ataque bem construídas e vontade de resolver o jogo rapidamente.

A vencer por 2-0, o Inter baixou o ritmo depois do intervalo, cedendo o controlo ao Verona. Mesmo assim, esteve mais perto de marcar, por D'Ambrosio, com Lorenzo Montipo a impedir o golo. A luta pelo título prossegue com o Nápoles-Fiorentina e o Torino-AC Milan deste domingo.

Entretanto, Empoli e Spezia empataram sem golos, numa partida muito disputada, mas praticamente sem ocasiões de golo. Com este resultado, ambas as equipas ficam mais perto de assegurar a permanência. O Spezia é 15.º, com 33 pontos, e o Empoli 12.º, com 34, mais 11 e 12 que o Veneza, em lugar de descida.