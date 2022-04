Conceição e o jogo do FC Porto em Guimarães: “Historicamente é sempre difícil”

O treinador do FC Porto admitiu neste sábado esperar complicações frente ao Vitória de Guimarães, um adversário “historicamente difícil”, mas afirmou que o pensamento está apenas nos três pontos. Sérgio Conceição realçou ainda o clima intenso que os portistas encontram sempre no seu estádio.

“Historicamente é sempre um duelo difícil. Sempre que há este jogo, sai cá para fora o fervor dos adeptos dos dois lados. Estamos sempre habituados a um jogo competitivo e difícil”, começou por dizer.

Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico da equipa “azul e branca” salientou o trabalho dos jogadores e do treinador do Vitória de Guimarães, mas reforçou que o único pensamento dos portistas é “vencer em Guimarães”.

“Vamos apanhar um Vitória num bom momento, com jogadores interessantes e um treinador que tem feito um percurso técnico interessante. Resta-nos saber as mais-valias do adversário e perceber que temos qualidade e valia para ir a Guimarães ganhar o jogo, que é o que queremos e não pensamos noutra coisa”, concluiu.

No último treino de preparação realizado na manhã deste sábado, no Olival, Sérgio Conceição voltou a não ter à sua disposição o lateral Manafá e os médios Bruno Costa e Uribe.

Sobre a ausência de Uribe, por lesão, Conceição desvalorizou-a. “Não estando o Matheus, pode ser o Grujic, ele conhece a posição, apesar de ter características diferentes, mas há também o Eustáquio, o Otávio pode passar por lá e, num meio-campo diferente pode outro jogador passar por lá”, afirmou. “Tenho confiança total em todos os jogadores, em quem vai jogar, tenho a certeza que vão desempenhar bem o papel”, acrescentou Conceição.

Já quanto à possibilidade de bater o recorde de mais jogos consecutivos sem perder no campeonato, Conceição desvalorizou mais uma vez essa hipótese e mostrou-se focado em garantir os três pontos e o título de campeão nacional.

“Não estou a ver os adeptos a festejarem, na Avenida dos Aliados, um recorde do Sérgio Conceição. Eles querem lá saber... Querem é ganhar o campeonato. É assim que pensam, é assim que penso também. Devo ser coerente e não estou com falsas modéstias. Valem mais os pontos do que as estatísticas”, declarou o técnico, acrescentando que não existe qualquer ansiedade nos jogadores.

Por sua vez, o V. Guimarães luta pelo acesso às competições europeias, encarando a recta final do campeonato com essa legítima ambição. Impulsionados pelos nove pontos conquistados nas últimas quatro jornadas, os vitorianos encaram com optimismo a recepção aos “dragões”.

“Como colectivo, estamos no melhor momento da época. Depois, é com naturalidade que surge o jogador A, B ou C. Quando pensamos como equipa, o talento natural, que é muito, surge normalmente. Sente-se, de facto, a equipa mais confortável”, referiu Pepa, o treinador vimaranense.

Coo curiosidade, Pepa, foi o último treinador a derrotar o FC Porto em jogos a contar para a Liga. Aconteceu no dia 30 de Outubro de 2020, estava ainda o técnico ao serviço do Paços de Ferreira, alcançando um triunfo por 3-2 na Capital do Móvel, decorria a jornada 6.

Depois disso, a equipa de Sérgio Conceição conheceu uma série impressionante de 56 jogos sem derrotas no campeonato, registo ao qual o Vitória de Guimarães tentará no domingo colocar um ponto final.

Texto editado por Jorge Miguel Matias