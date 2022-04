Boavista vence Arouca com golo solitário de Gorré

O Boavista venceu neste sábado por 1-0 na recepção ao Arouca, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando a segunda vitória consecutiva na competição.

No Estádio do Bessa, o único golo da partida foi apontando pelo avançado Kenji Gorré, longo aos 12 minutos, suficiente para a equipa da casa somar os três pontos.

Com este triunfo, o Boavista está no 10.º lugar do campeonato, com 33 pontos, em situação confortável, enquanto o Arouca, que vinha de uma vitória na jornada anterior, está provisoriamente em 15.º, com 26, no primeiro lugar que garante a manutenção de forma automática.