Benfica fará “gestão física” na recepção à Belenenses SAD

Cerca de quatro meses e meio depois de derrotar a Belenenses SAD por 7-0 no Jamor, num dos jogos mais polémicos da história recente do futebol português, o Benfica reencontra esta tarde (18h00, BTV) os “azuis” a meio de uma eliminatória com o Liverpool na Liga dos Campeões. A atravessar um “ciclo de 15 dias com cinco jogos de grau de dificuldade elevado”, Nélson Veríssimo anunciou mudanças na sua equipa, perante um rival que precisa de pontos para fugir aos lugares de despromoção.

Após duas derrotas com seis golos sofridos - 2-3 com o Sp. Braga; 1-3 com o Liverpool -, que praticamente hipotecaram as hipóteses do Benfica apurar-se directamente para a fase da Liga dos Campeões na próxima temporada e de manter-se na competição esta época, Veríssimo fez a antevisão da partida com a Belenenses SAD referindo que a sua equipa terá que ter “a capacidade de mudar o ‘chip'”.

Dizendo que este será “um bom jogo para todos os jogadores que tiverem a oportunidade de jogar darem uma boa resposta”, o treinador dos benfiquistas não escondeu que haverá mudanças: “As decisões vão ser feitas, acima de tudo, em função daquilo que é a gestão mais física dos nossos jogadores e de escolher os que estão mais aptos fisicamente. E também em função da estratégia para o jogo. Escolher esses jogadores para fazer essa abordagem, nunca desvalorizando o jogo”, disse Veríssimo.

Na análise que fez ao rival, o técnico advertiu que os “azuis” têm “vindo sempre a pontuar nos últimos quatro jogos” e ganharam “inclusivamente o último”. “Olhando para os jogos que a Belenenses SAD ainda tem e a diferença pontual que existe para os lugares mais acima, naturalmente tem todas as aspirações para acreditar que é uma viabilidade, a luta pela manutenção. Portanto, estamos preparados para um jogo difícil”, concluiu.

Se para o Benfica o 3.º lugar no final do campeonato é quase uma inevitabilidade, para a Belenenses SAD todas as jornadas serão “finais” na luta pela manutenção e Franclim Carvalho, técnico da formação que tem competido em casa no Jamor, não escondeu que precisa “de somar pontos, muitos, muitos, pontos, e com urgência, porque cada vez se aproxima mais o final do campeonato”.

Embora estejam anunciadas mudanças no Benfica, Franclim Carvalho, diz que as “águias” vão manter a identidade, seja com “o Paulo Bernardo a jogar como segundo avançado, o Gonçalo [Ramos] a fazer aquela posição, o João Mário, que também pode fazer, seja o Seferovic”.

“Uma equipa como o Benfica, que está há dois jogos consecutivos - em competições diferentes - sem somar pontos ou empatar, obviamente, vai entrar muito forte contra nós”, rematou Franclim Carvalho.