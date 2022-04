Abel Braga: “Jesus na selecção? Não acredito que venha um estrangeiro”

Além do que espera do “seu” Fluminense no Brasileirão, o técnico de 69 anos, que já passou por Portugal, abordou ao PÚBLICO o desejo (já algo esfumado) de voltar à Liga portuguesa, o futuro da selecção brasileira e os feitos de Abel Ferreira e Jorge Jesus no Brasil.

Na América do Sul, um jornalista falar facilmente com um treinador dos “grandes” – e um dia antes do início do campeonato – não é uma utopia. Entre treinos e reuniões, e sem “controlo de danos” por um director de comunicação, Abel Braga, treinador do Fluminense, aceitou falar com o PÚBLICO numa chamada telefónica na qual ajudou a antever o Brasileirão que começa neste sábado.