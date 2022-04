Um jogo online aproximou Valeria e Deise e acabou por trazer uma família ucraniana para Ovar

Deise é portuguesa, Valeria ucraniana. Encontraram-se por acaso num jogo de estratégia online e tornaram-se amigas. Quando a guerra começou, foi Deise quem iniciou o processo que terminaria com uma família de sete pessoas instalada numa moradia de Maceda, onde à porta agora ondulam as bandeiras dos dois países.

Durante quatro anos, Valeria e Deise pensaram muitas vezes que um dia se encontrariam. Cruzaram-se por acaso em 2018, quando ambas jogavam online Game of Sultans, um jogo de estratégia que evoca o império otomano, e dali até trocarem as contas de Instagram foi um passo. “Começámos a falar no chat do Insta, vimos que tínhamos algumas coisas em comum e ficámos amigas até hoje”, recorda Deise Lorine, arquitecta de 25 anos, natural de Esmoriz, uma freguesia do concelho de Ovar.