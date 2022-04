Rui Pinto ainda não terminou consulta de disco externo

Suspenso há dez meses por questões processuais, o julgamento de Rui Pinto foi retomado esta sexta-feira por breves minutos: o tribunal não conseguiu ouvir à distância, por videoconferência, duas testemunhas ligadas à Doyen, o fundo de investimento que transaccionava jogadores de futebol e emprestava dinheiro aos clubes desportivos.

A interrupção do julgamento destinou-se a que o pirata informático consultasse, com a supervisão da Polícia Judiciária, as caixas de correio electrónico alegadamente exfiltradas pelo próprio. Presente num dos discos rígidos apreendidos a Rui Pinto na Hungria, esta informação foi armazenada num apenso do processo: depois de vários protestos, o tribunal deu autorização ao denunciante para consultar o material, impedindo contudo a realização de qualquer cópia. Porém, o advogado do arguido, Teixeira da Mota, informou esta sexta-feira os juízes de que o seu cliente só iniciou a consulta da informação que consta do disco rígido na passada segunda-feira, uma vez que antes disso foi preciso proceder à indexação deste material.

Antes de terminar essa consulta não irá prestar declarações em tribunal. Por isso, ficou agendado para 13 de Maio o início das suas explicações perante os magistrados do Campus da Justiça, em Lisboa num caso que ficou conhecido como Football Leaks.

Rui Pinto está acusado de 90 crimes: tentativa de extorsão, acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência e um de sabotagem informática. Depois da sessão desta sexta-feira está prevista nova interrupção, com o julgamento a regressar novamente no dia 22 de Abril.