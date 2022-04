Creches e ATL podem ter mais duas vagas por sala para receber crianças refugiadas da Ucrânia

As creches e os centros de actividades de tempos livres (CATL) vão poder aumentar a capacidade em mais duas crianças, uma medida excepcional para apoiar as crianças refugiadas da guerra da Ucrânia. A medida entra em vigor este sábado e as instituições têm 48 horas para indicar o número de vagas disponíveis.

A medida, publicada esta sexta-feira em Diário da República, insere-se no âmbito das iniciativas criadas para apoiar as pessoas que estão deslocadas da Ucrânia devido à guerra. Nesse sentido, lê-se na portaria assinada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que “importa consagrar a possibilidade dos beneficiários da protecção temporária devidamente comprovada, com filhos em idade de frequência de Creche ou de Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL), acederem àquelas respostas sociais, simplificando os procedimentos de inscrição no âmbito do sistema de cooperação”.

Assim, “a título excepcional, transitório e temporário, e apenas para efeitos do cumprimento da presente portaria, é permitida a integração de até mais duas crianças por cada sala existente em creche”. No caso das salas com crianças que ainda não adquiriram a marcha, ou seja o berçário, é preciso que esteja “garantida uma área mínima de dois metros quadrados por criança”. Nas salas entre a aquisição da marcha e os 24 meses e entre os 24 e os 36 meses não há referência a área mínima.

Também de forma excepcional, e no âmbito desta portaria, “é permitida a integração de até mais duas crianças por cada sala de CATL”. “O disposto nos números anteriores é aplicável a todas as entidades que desenvolvam as respostas de creche e CATL, independentemente da sua natureza e forma jurídica”, refere o diploma.

As crianças inseridas nas creches “são abrangidas pela medida da gratuitidade” e posicionadas no 1.º escalão, “cuja comparticipação familiar é financiada no valor de 40 euros/mês”. No caso das vagas em CATL, “as crianças são posicionadas no 1.º escalão” de rendimentos.

No que respeita às instituições, “a comparticipação financeira da Segurança Social devida pela presente medida extraordinária corresponde ao valor estipulado no âmbito do Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário para as respostas sociais de Creche e CATL”.

A portaria entra em vigor este sábado, mas produz efeitos a 20 de Fevereiro. As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou legalmente equiparadas, gestoras de estabelecimentos de apoio social com vagas na resposta social de Creche e de CATL, devem comunicar ao Instituto de Segurança Social (ISS) “no prazo de 48 horas após a entrada em vigor da presente portaria, o número de vagas disponíveis até ao limite da capacidade autorizada”. Posteriormente, devem enviar a listagem das frequências aos serviços do ISS, “até ao dia 5 de cada mês, reportando as frequências do mês anterior”.