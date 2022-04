A cruzada de Ana Gomes

A eurodeputada do PS e ex-candidata presidencial, Ana Gomes, está actualmente a ser julgada no Tribunal do Porto por crime de difamação. É frequente haver notícias que a envolvem em processos judiciais e por variados temas. Há quem a critique por ser rebelde, exagerada, justiceira. Vejamos os factos, ou seja, alguns dos últimos processos em que foi visada.