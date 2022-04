Máscaras nas escolas: a coragem que falta

O meu último texto de 2021 pedia à DGS que levasse as escolas a sério. Apesar de tudo, com o fim das regras draconianas de isolamentos, as coisas melhoraram. Mas não tive de esperar muito até 2022 me trazer mais uma manifestação da leveza com que por aqueles lados é encarado o enorme sofrimento que a pandemia e as regras a elas associadas trouxeram às crianças e adolescentes. Algures no final de fevereiro, Graça Freitas afirmou solenemente que “as crianças estão habituadas” às máscaras; “portanto, vamos com calma”.