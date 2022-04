As eleições na Rússia e o TEDH

O acórdão do TEDH da passada terça-feira, no caso Teslenko e outros v. Russia, é bastante esclarecedor sobre a realidade legal russa no campo das eleições.

As decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) sobre as queixas apresentadas contra a Federação Russa, por violação dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, têm, actualmente, um sabor amargo por sabermos que, a partir de 16 de Setembro, a Rússia abandona a Convenção Europeia dos Direitos Humanos pelo que tais decisões serão inúteis. No entanto, a sua leitura permite-nos compreender muitos aspectos da sociedade russa e constatarmos, a forma como, ao longo dos anos e através da lei, Putin foi consolidando o seu poder e o dos seus mais próximos.