"Não em meu nome"

Finalmente leio, fascinado, um artigo ponderado e esclarecido, sobre a ida da “nossa querida selecção” ao Catar. Texto de antologia, de leitura obrigatória para quem quiser viver além da alienação do império da bola. Há muito mais mundo para além das redes, e valores mais altos que o dinheiro e o desporto. Os meus sinceros parabéns para quem é capaz de gritar serenamente - “o rei vai nu”.

Pedro Santos, Coimbra

O medo é uma arma

Se os artigos da última página geram uma certa polémica e ainda bem, o artigo de Luísa Semedo embora mais formativo pega na polémica. É assim no artigo publicado ontem sobre o “ Grand Remplacement” em que a trilogia ignorância, ódio e medo são o mote para variadas ilustrações e criações sobre o tema sem esquecer a chamada cereja no topo do bolo, a manipulação. Como sempre muito bom o artigo.

Maria Silva, Lisboa

Por que não comemorar os 50 anos do 25 de Novembro?

Faz todo o sentido comemorar-se o 25 de Novembro como data que confirmou o essencial do espírito do 25 de Abril. É que após a Revolução dos Cravos houve outras datas que queriam desvirtuar esse espírito para os extremos, da direita do 28 de Setembro (maioria silenciosa) à esquerda no 11 de Março. O 25 de Novembro de 1975 foi então a afirmação da voz dos moderados, dos que queriam, de facto, uma democracia para Portugal, pluralismo e Liberdade. É ao general Ramalho Eanes que se deve uma parte decisiva na dinâmica desse triunfo, mas também aos restantes militares do Grupo dos Nove, no Conselho da Revolução, tendo ficado então para a história as garantias dadas por Melo Antunes, no sentido de que o triunfo da Democracia não permitia o afastamento, entenda-se por ilegalização, de ninguém.

Se o 25 de Abril celebra a Revolução contra a ditadura, o 25 de Novembro colocou-a mais conforme ao espírito da democracia, tal como a conhecemos até hoje. Houve datas fracturantes mas esta não o é, bem pelo contrário. Estranho a opinião do ministro da Cultura, que a vê como fractura, e saúdo a postura do Presidente da República em sua defesa. Ouso mesmo propor que se vá mais longe: se os 50 anos do 25 de Abril vão ser comemorados até 2024, por que não reservar o ano seguinte para uma comemoração mais adequada dos 50 anos do 25 de Novembro, para que a população, em geral, conheça melhor o significado político de uma data que deixou de ser assinalada com seria lícito esperar-se? Faria todo o sentido.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

António Barreto e a Justiça

Para António Barreto, “…a Justiça é lenta. Injusta. Socialmente desequilibrada. Cara. Parcial. Elitista. Ineficaz. Incompreensível. Complicada. Burocrática. Complacente com a corrupção. Por vezes mesmo ela própria corrupta. Permissiva.” (PÚBLICO de 2 de Abril).

Duma penada atirou para a lama milhões de horas dignas de trabalho, muitas vezes em intenso esforço e dedicação e, bem assim, milhares de magistrados, cujo único objectivo é a aplicação, de modo isento, da lei aos casos concretos. Por exemplo sobre a lentidão, cotejou a duração média dos nossos processos com a dos países com os quais temos mais afinidades? Foi aos processos que mais demoram ver se o evoluir célere é antes bloqueado pelas partes no uso e abuso de direitos constitucionalmente garantidos? Investigou as forças de pressão que existem em Portugal, para as quais o que, muito camufladamente interessa, é que a Justiça demore o mais possível ou mesmo não funcione?

Sobre a complacência para com a corrupção, comparou a nossa taxa de reclusão com a daqueles países? E leu, por exemplo, o artigo 28.º, n.º2 da Constituição da República Portuguesa? A respeito da parcialidade e mesmo corrupção da Justiça, apontou (se é que existe) algum caso concreto para se perseguirem criminal e disciplinarmente os magistrados responsáveis?

Marques Bernardo, Braga