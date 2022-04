Um fantasma agita a França: poderá a extrema-direita chegar ao Eliseu?

Num carro partilhado, Leo Maurice, um jovem de Lille que trabalha na área cultural, conheceu um rapaz de 23 anos, “muito à esquerda”, com o qual discutiu, durante o tempo da viagem, a situação política francesa e as eleições presidenciais, cuja primeira volta acontece neste domingo. Depois de contar que iria votar pelo candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, na primeira volta, o rapaz confidenciou a Leo que na segunda volta, no dia 24, se o duelo for entre o actual Presidente, Emmanuel Macron, e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, ele, apesar de profundamente de esquerda, votará em Le Pen. “É bizarro, apesar de tudo”, comenta Leo.