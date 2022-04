Ministro das Finanças britânico debaixo de fogo por causa do polémico estatuto fiscal da mulher

Empresária indiana tem estatuto de “não-residente” no Reino Unido e não paga impostos sobre milhões de libras em rendimentos do estrangeiro. Apontado à sucessão de Johnson, Sunak denuncia “difamações desagradáveis”. Governo garante que as fugas de informação não vieram de Downing Street.

Afectado nas últimas semanas pelo aumento dos impostos e pelo impacto da crise económica no custo de vida no Reino Unido, o estado de graça de Rishi Sunak, o competente e educado ministro das Finanças britânico, apontado há vários meses como favorito ao cargo de primeiro-ministro, está a ser definitivamente abalado com as notícias sobre uma polémica fiscal relacionada com a sua mulher.