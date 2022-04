Espanha celebra progressos “históricos” nas relações com Marrocos, mas falta pôr muito por escrito

Faltam as palavras “respeito pela integridade territorial” de Espanha no comunicado conjunto saído do encontro entre Mohamed VI e Pedro Sánchez, mas os diplomatas que acompanharam o chefe de Governo a Rabat preferem sublinhar o “reconhecimento histórico” que, a seu ver, constitui o facto de Marrocos aceitar alfândegas em Ceuta – na prática, dizem, isso significa que está a dar passos no sentido de aceitar a soberania espanhola das cidades europeias encravadas no território do país do Norte de África. Mas a verdade é que a aceitação por parte de Marrocos dos controlos alfandegários em Ceuta e Melilla também não ficou por escrito.