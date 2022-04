Uma prova inesquecível de sete vintages de 1945, a colheita da esperança

No estertor da Segunda Guerra Mundial, depois de ascenderam ao “ninho da águia”, o refúgio de Hitler nos Alpes, soldados ingleses e franceses sentaram-se à mesa e fizeram uma bela refeição com alguns dos grandes vinhos que descobriram na garrafeira do líder nazi. Não era para menos. O que fica da vida é mesmo uma colecção de memórias e aquele episódio não foi esquecido porque algumas das lembranças mais impressivas envolvem partilhas de vinho, “a coisa mais civilizada do mundo”, como diria Hemingway. Há um médico oftalmologista de Santa Maria da Feira, Flávio Alves, que sabe bem o que isto significa. Este texto é sobre uma memorável prova de Porto Vintage de 1945 que organizou no passado dia 2 de Abril.