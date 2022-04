Portugal vai eleger o seu campeão dos aviões de papel: voará para a final mundial na Áustria

É a final nacional do Red Bull Paper Wings, torneio onde o que conta é a arte de fazer voar aviões... de papel. O torneio decorre este sábado em Lisboa e a final global será em Maio. Recordes mundiais: 56,61 metros de distância e 12,33 segundos de duração de voo. No Tik Tok, decorre a categoria de acrobacias.

Quem nunca dobrou, mais ou menos toscamente, folhas de papel e as atirou para o ar? Diz-se que desde há dois mil anos (na China) “voam” aviões de papel, mas poucos serão os que podem contar em algumas dezenas de metros a “duração” dessa aventura. E mesmo agora que os aviões “a sério”, de metal e motor, cruzam constantemente os céus, há quem tente chegar mais longe apenas dobrando papel: para esses está de volta o Red Bull Paper Wings – que é o mesmo que dizer, o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel (realizado desde 2006, certificado pela Paper Aircraft Association). Este sábado, dia 9, chegam as finais nacionais. O vencedor irá a Salzburgo (Áustria) para, entre 12 e 14 de Maio, disputar a coroa mundial.

Criatividade e capacidade técnica são os requisitos para se lançar nesta aventura em que a matéria-prima é apenas uma folha de papel A4 de não mais de cem gramas que poderá servir uma de três categorias: distância, tempo de voo e acrobacias. Nas duas primeiras, o objectivo será ultrapassar os 56,61 metros de distância de voo e de 12,33 segundos de duração de voo que constituem os actuais recordes mundiais de aviões de papel.

Foto #RedBullPaperWings

Depois de cinco fases de apuramento, os “pilotos” portugueses que irão tentar quebrar estes números serão apurados na Final Nacional do Red Bull Paper Wings que vai realizar-se na Praça Central do Centro Comercial Colombo a partir das 16 horas: serão quatro sessões de qualificação em ambas as categorias.

Paralelamente, e em exclusivo no Tik Tok, decorre a categoria de acrobacia até 21 de Abril. Os participantes nesta categoria têm de publicar um vídeo com a duração máxima de 30 segundos na rede social com as hashtags #redbullpaperwings e #Portugal (além de identificar a @redbull).

Os vencedores portugueses irão depois juntar-se a participantes de 62 países para a final no icónico Hangar 7, o complexo multidisciplinar (e futurista no seu aço e vidro) no aeroporto de Salzburgo que alberga, por exemplo, os aviões e carros de Fórmula 1 da Red Bull. Os campeões mundiais de cada categoria ganham uma experiência de voo com os Flying Bulls.

De notar que este campeonato está aberto apenas a estudantes universitários e as regras são reconhecidas pelo Guinness World Record.