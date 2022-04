De fábrica de sabonetes e velas a hotel: um novo Pestana na margem do Douro

Foi uma fábrica de sabonetes e velas e a sua silhueta acompanha a margem do Douro desde o século XIX. Agora, finge-se navio-cruzeiro atracado e é o novo hotel Pestana Douro Riverside às portas do Porto, em Valbom.

Durante décadas, ali produziram-se sabonetes e velas. Se os odores já não revolteiam entre as aquelas paredes, perdurará a sua memória: flor de laranjeira e cerejeira, lírio, jasmim, roda, lavanda, gerânio, camomila não se esquecem. Reinterpretam-se na nova vida da antiga fábrica do século XIX – agora como hotel onde os aromas dão o mote para pisos temáticos. É o novo hotel do Grupo Pestana, Douro Riverside, e abre no dia 10 de Abril (bem perto doutro hotel do grupo, o Pestana Palácio do Freixo), em Valbom.

Não é no Porto (é em Gondomar) mas é, digamos, às portas do Porto, este novo hotel: a Ponte do Freixo avista-se e o Douro não se afasta do olhar que parte do edifício fabril erguido bem nas margens do rio e agora reavivado: o amarelo-torrado sobressai entre os edifícios vizinhos (incluindo o da antiga Moagem Harmonia) – estamos em antigo território industrial e as chaminés esguias de tijolo vermelho fazem parte do horizonte.

O novo hotel também manteve a sua, que atravessa os seus oito pisos virados ao Douro e preenchidos por varandas como se de um navio-cruzeiro se tratasse, onde se distribuem 165 quartos e suítes (o projecto de arquitectura é de David Sinclair, habitual colaborador do grupo).

Foto Pestana Douro Riverside PAULO CRUZ

É na recepção que toda a história do edifício se cruza, com destaque para a botânica que foi elemento essencial do passado: a decoração (o design de interiores é assinado por Jaime Morais) integra frascos de perfumes e vários instrumentos de fabrico, além de livros e quadros alusivos ao tema.

O Douro Riverside integra um restaurante, Aroma, descrito em comunicado como “um conceito de grill que combina os aromas e a essência da cozinha de fogo com produtos portugueses e técnicas tradicionais, num regresso à terra e às origens da gastronomia nacional” e um bar, o The Great Daisy, decoração Art Déco.

Foto Pestana Douro Riverside PAULO CRUZ

Ambos são servidos por um terraço, que repousa diante do Douro. Noutro terraço, a mesma vista, mas uma piscina infinita, que complementa uma piscina interior. O hotel tem ainda ginásio, duas salas de tratamentos com serviços da marca Magic Spa e várias salas de reunião polivalentes.

Localizado na Avenida Escritor Costa Barreto, em Valbom, Gondomar, o novo Douro Riverside tem preços por noite por quarto desde 150 euros.