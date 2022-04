Barcelona proíbe fumar nas praias

A época balnear em Barcelona está a começar (entre 9 e 18 de Abril arranca a chama “temporada média”, num início de Primavera invulgarmente frio na cidade condal) e promete regressar aos tempos “áureos” pré-pandémicos – em termos de lotação, liberdade de movimentos e de desporto. Contudo, chega com um grande interdito: a proibição de fumar nas dez praias da cidade.

Numa decisão que a autarquia classifica como “pioneira”, o fumo de tabaco vai desaparecer de todos os areais da cidade, um ano depois de ter sido proibido em quatro praias (Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icaria e Nova Mar Bella), no que foi um projecto-piloto que visava não só a promoção da saúde como também das boas práticas ambientais. Entre estas, a erradicação das beatas, que, foi explicado na apresentação da medida, demoram uma década a desaparecer e são o segundo artigo descartável mais encontrado nas praias da União Europeia.

Os “bons resultados” desse “teste” de 2021 são o principal suporte da nova decisão: segundo os dados fornecidos, e partindo do pressuposto de que 20 por cento da população da cidade fuma, estima-se que 9,9% o fez nas praias sem controlo, contra 3% que fumou nas quatro praias com proibição.

A medida vai ser implantada por fases, acompanhando também a evolução da época balnear. Abril, Maio e Junho serão meses de campanha informativa, a partir de Julho entrará efectivamente em vigor a nova regulação: a partir dessa altura a Guardia Urbana multará os infractores apenas se depois de advertidos persistirem no incumprimento.

A sanção prevista é de 30 euros, refere o jornal El Periodico, a mesma aplicada noutros espaços públicos, como parques infantis. A autarquia pretende, com este passo, que as praias se constituam como espaços de “convivência mais saudável, com menos resíduos e mais respeitadores do meio ambiente”.

A temporada balnear “alta” em Barcelona começará a 28 de Maio e terminará em festa (com a Diada, Dia Nacional da Catalunha), a 11 de Setembro.