Governo diz que começa a pagar hoje reembolsos de IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) diz que já processou os primeiros reembolsos de IRS e que os fará chegar hoje à conta dos contribuintes.

“A partir de hoje [sexta-feira], o processamento de reembolsos entra também em velocidade de cruzeiro, demorando cerca de três dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte”, informa o Ministério das Finanças, num comunicado distribuído nesta manhã.

Segundo a mesma nota à imprensa, o processamento de reembolsos começou “cinco dias úteis depois do início da entrega das declarações de IRS. A campanha, que se iniciou no dia 1 de Abril, “está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos”, e estende-se até 30 de Junho, independentemente da categoria de rendimentos.

“Até às 18h de dia 7, tinham sido submetidas mais de 1,3 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 48% foram submetidas através do IRS automático”, acrescenta o Governo.

O que está em causa é a apresentação das declarações de rendimento relativas a 2021. O Ministério das Finanças indicou que tencionava garantir o pagamento dos reembolsos em 12 dias para quem entrega a declaração automática e em 19 para quem faz a entrega manual.

A novidade deste ano é que cada contribuinte vai ser informado qual a taxa efectiva de tributação a que está sujeito, uma informação que passa a constar da demonstração da liquidação de IRS.